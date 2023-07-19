Кремль не имеет права контролировать Черное море, потому что оно не является внутренним водоемом России.

Мнение на счет того, чего добивается Кремль, атакуя Одессу, высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, удары, которые российская армия наносит по одесскому региону две последние ночи, ничего общего не имеют с так называемым возмездием за повреждение Крымского моста.

"Не может быть возмездия за инцидент, который отсутствует как таковой. Крым является территорией Украины. Поэтому там (на оккупированном полуострове – УНИАН), согласно международному праву, не может быть легально ничего российского. А этот мост – объект незаконного строительства", - акцентировал Подоляк.

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Он подчеркнул, что Россия наносит удары именно по Одессе, в том числе по портовой инфраструктуре в попытке доразрушить то, что Кремль разрушил политически, выйдя из Черноморского зернового соглашения.

Как отметил Подоляк, в 2022 году был организован "зерновой коридор" при участии РФ, потому что к государству-агрессору относились с определенным пиететом. В том плане, что Россия имела соответствующие ресурсы для контроля акватории Черного моря. При этом Подоляк подчеркнул: РФ не имеет никакого права на это, так как море не является ее внутренним водоемом.

По его словам, сейчас стоит вопрос о том, что роль России в зерновом соглашении слишком преувеличена и экспорт украинского зерна может осуществляться без ее участия. По словам Подоляка, такого же мнения придерживаются Турция и ООН.

"Россия, чтобы помешать этому (экспорту украинского продовольствия – УНИАН), наносит удары по Одессе, по зерновым терминалам", - заявил чиновник.

В то же время он напомнил: с октября 2022 года Россия придерживается именно такой тактики – носит удары по различным городам Украины.

Чтобы противостоять таким ударам, необходимо значительно большее количество систем ППО, так как захватчики атакуют всю территорию Украины. По его словам, все объекты энергетической инфраструктуры Украины, так же как стран Европе и самой РФ, открыты для нанесения ударов, то есть, нуждаются в защите.

Подоляк пояснил, что согласно военной доктрине, при ведении боевых действий удары наносятся только по военным объектам противника, но РФ придерживается других принципов.

"Также, как оказалось, у РФ нет качественной разведки и, соответственно, она наносит удары по гражданскому населению, потому что параллельно хочет оказывать дополнительное психологическое давление на Украину", - отметил Подоляк.

Поэтому, по его мнению, кроме мощной системы ПВО, Украине и другим цивилизованным странам следует пересмотреть военную доктрину. В частности, с поправкой на такие государства как РФ - с низким интеллектуальным и технологическим развитием, но большим объемом накопленной старой техники советского образца.

Расторжение зерновой сделки

17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что Москва в последний день работы зернового соглашения с Украиной решила расторгнуть договор.

Вечером 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил: для экспорта украинского зерна не обязательно подписывать соглашение с РФ. При гарантиях безопасности со стороны ООН и Турции Украина могла бы продолжить перевозку продовольствия в другие страны без участия России.

Последние две ночи российские военные наносят массированные удары по Одесскому региону. Это привело к разрушениям части терминалов, повреждению жилых домов, есть пострадавшие среди гражданского населения.

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