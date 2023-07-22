Турция и Катар помешали первому плану РФ.

После срыва "зерновой сделки" Кремль изменил план. Теперь Россия хочет исключить Украину из мирового рынка зерна.

Как сообщает Financial Times, президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы Катар платил России за доставку ее зерна в Турцию с последующей поставкой в нуждающиеся страны. Стороны отказались от этой идеи.

Отмечается, что впервые Россия выступила с предложение о поставках 1 млн тонн зерна "на льготных условиях" для Африки еще в прошлом году. Украинский дипломат, который участвовал в "зерновых" переговорах и видел этот трехсторонний документ, заявил, что Катар и Турции приложили усилия для провала этого плана.

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Ожидается, что РФ может повторно выдвинуть это предложение на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге или во время визита Путина в Турцию в августе.

"В прошлый раз, когда они обсуждали эту [идею], у нас были очень сильные подозрения, что зерно фактически будет украденным из Украины", – сказал чиновник ЕС.

Как добавляется, срыв "зерновой сделки" разозлил некоторые правительства в Африке. Особенно это повлияло на те страны, где после 24 февраля 2022 года выросли цены на продовольствие. Кения вообще назвала действия России "ударом в спину", который "непропорционально сильно коснулся стран" в ее регионе.

Срыв "зерновой сделки" - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Россия отказалась продлевать зерновое соглашение

Однако Украина планирует продолжить экспорт без участия РФ. Президент Украины призвал мировое сообщество давить на страну-агрессорку, чтобы та не препятствовала экспорту украинского зерна Черным морем.

Позже Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как"потенциальные перевозчики грузов военного назначения". Украинское ведомство ответило, что будут рассматривать суда, следующие Черным морем в российские порты и порты на оккупированных территориях, как перевозчиков вооружения. В Минобороны намекнули, что имеют возможности топить корабли.

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