Отмечается, что президент РФ пытается оправдаться.

Президент Российской Федерации Владимир Путин попытался смягчить ущерб, нанесенный позициям РФ в Африке и его репутации из-за выхода из сделки по зерну, российских атак на украинское зерно и портовые объекты. Именно для этого он подписался под статьей, которую обнародовали 24 июля

Аналитики Иститута изучения войны отметили, что Путин таким образом также попытался компенсировать свое отсутствие на предстоящем саммите БРИКС из-за выданного ордера на арест Международного уголовного суда. Путин обозначил цели России по установлению партнерских отношений с Африкой и призвал к продолжению "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене".

Российский диктатор также подчеркнул важность торговли России с африканскими экономическими партнерами и важность "бесперебойного снабжения продовольствием" для "поддержания политической стабильности африканских государств", обвинив коллективный Запад в эксплуатации зерновой сделки в своих интересах за счет России и таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали.

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Статья Путина следует за выходом России из зерновой сделки и нападениями, в результате которых были уничтожены десятки тысяч тонн украинского зерна и украинские объекты, необходимые для транспортировки зерна в районы Африки, которые в значительной степени зависят от зерна из Украины. Путин также, вероятно, пытается смягчить альтернативные издержки и смущение, вызванное его неспособностью лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке из-за ордера МУС на арест.

Статья Путина о выходе РФ из зерновой сделки - о чем речь

24 июля вышла статья "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" под авторством президента РФ Владимира Путина.

В этом опусе оправдываеся выход Москвы из "зерновой сделки". При этом указано, что якобы лишь 3% продовольствия получили бедные страны, как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан. Кроме того, Путин обвинил Запад в якобы невыполнении своих обязательств в отношении России.

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