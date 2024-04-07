Дипломат выразила соболезнования близким всех погибших "в этом бесстрашном регионе".

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередной обстрел российскими оккупантами Харьковской области.

Об этом Бринк написала в Twitter (Х). Она отметила, что удар по Купянску Харьковской области пришелся на жилой дом и убил 85-летнюю женщину. "Вторую ночь подряд Россия обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику", - написала посол и выразила соболезнования близким всех погибших "в этом бесстрашном регионе".

Удары оккупантов по Харьковщине

В последнее время РФ все сильнее атакует Харьков и область. Так, в ночь на 7 апреля российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку города Купянск, в результате чего погибла женщина.

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Также этой ночью произошла атака ударными дронами по самому Харькову. Сегодня днем - ракетные удары. В частности, зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. Известно о раненых в результате ударов РФ по одному из центральных районов города.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку на украинские города рано утром 31 марта. Напомним, тогда оккупанты волнами запускали дроны-камикадзе, а после них пошли в ход ракеты.

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