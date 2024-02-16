Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, поскольку ее народ будет опасаться агрессии со стороны Российской Федерации даже после окончания войны.
В интервью польскому изданию Interia он добавил, что до конца этого военного конфликта нельзя думать о членстве Украины в НАТО.
"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое надо сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства", – подчеркнул Кирби.
По словам представителя Белого дома, Украина будет иметь длинную границу со страной-агрессоркой, независимо от сроков и итогов сегодняшней войны.
"Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще имеющейся угрозы со стороны России", – пояснил чиновник.
Кирби отметил, что Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО и в Киеве об этом знают.
Гарантии безопасности для Украины
В январе Киев и Лондон подписали историческое "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которая формализует военное и невоенное сотрудничество между странами в долгосрочной перспективе.
После этого посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что такое же соглашение с Украиной планируют подписать и Штаты, а уже 15 января стало известно, что Канада подготовила соглашение по безопасности с Украиной.
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что Берлин и Киев также могут согласовать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
В начале февраля УНИАН сообщал, что Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения по гарантий безопасности.
Немецкое агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung, что договор с Германией будет подписан сегодня, 16 февраля.