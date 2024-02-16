Все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от РФ.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, поскольку ее народ будет опасаться агрессии со стороны Российской Федерации даже после окончания войны.

В интервью польскому изданию Interia он добавил, что до конца этого военного конфликта нельзя думать о членстве Украины в НАТО.

"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое надо сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства", – подчеркнул Кирби.

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По словам представителя Белого дома, Украина будет иметь длинную границу со страной-агрессоркой, независимо от сроков и итогов сегодняшней войны.

"Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще имеющейся угрозы со стороны России", – пояснил чиновник.

Кирби отметил, что Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО и в Киеве об этом знают.

Гарантии безопасности для Украины

В январе Киев и Лондон подписали историческое "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", которая формализует военное и невоенное сотрудничество между странами в долгосрочной перспективе.

После этого посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что такое же соглашение с Украиной планируют подписать и Штаты, а уже 15 января стало известно, что Канада подготовила соглашение по безопасности с Украиной.

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что Берлин и Киев также могут согласовать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

В начале февраля УНИАН сообщал, что Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения по гарантий безопасности.

Немецкое агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung, что договор с Германией будет подписан сегодня, 16 февраля.

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