Бринк отметила, что всю ночь РФ запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины.

На ночную комбинированную атаку российских оккупантов по украинской территории отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины...Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно", - написала посол в соцсети X.

Бринк подчеркнула необходимость как можно скорее оказать Украине помощь на фоне массированных российских ударов. "Наша помощь нужна сейчас", - подчеркнула она.

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Ночная комбинированная атака

В ночь на 29 марта российские оккупанты запустили по Украине БПЛА с нескольких направлений. Около 4:00 оккупанты запустили крылатые ракеты. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений", - сообщает "Укрэнерго".

Как добавил министр энергетики Герман Галущенко, захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью в этот раз стали объекты генерации электроэнергии. Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий.

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