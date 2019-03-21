"Укрзализныця" создаст "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с рынком

По словам главы УЗ, запланированный "Совет грузоотправителей" должен декларировать готовность компании идти на открытый диалог с бизнесом, а также на определенные компромиссы.

Публичное акционерное общество (ПАО) "Укрзализныця" планирует создать "Совет грузоотправителей" для организации прозрачного диалога с бизнесом.

Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов журналистам в Киеве в среду, 20 марта, пишут "Украинские новости".

"Для себя следующим шагом мы видим создание "Совета грузоотправителей", в котором будут представлены все отрасли, все грузоотправители, и мы сможем на перманентной площадке в регулярном режиме обсуждать и все проблемы, которые мы имеем, и все наши инициативы, и все необходимости со стороны бизнеса. Это может быть ассоциация, общественная организация, что угодно. Мы уверены, что это действенный механизм", – сказал руководитель компании.

Кравцов подчеркнул, что "Укрзализныця" хочет создать платформу для откровенного диалога, отметив, что такие организации, как Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата" являются по сути лоббистскими организациями, в первую очередь, для бизнеса и не подходят для запланированного компанией формата общения.

По словам Кравцова, запланированный "Совет грузоотправителей" должен декларировать готовность компании идти на открытый диалог с бизнесом, а также на определенные компромиссы.

Он также напомнил, что компания, по сути, выполнила все обязательства со своей стороны в отношении инвестиций в подвижной состав, взятые в 2017 году после предыдущей индексации тарифов.

"Если говорить о грузоперевозках, то сегодня мы говорим о 14,2-процентном повышении тарифов с 1 апреля, которое сейчас находится в процессе обсуждения. Далее мы готовы к обсуждению не механизма, а цифры, которая нам необходима на реализацию программы капитальных инвестиций и на развитие компании. Механизмы могут быть совершенно разными", – отметил Кравцов.

Он привел пример, что если бы "Укрзализныци" удалось достичь хотя бы частичной компенсации убыточности пассажирских перевозок – это позволило бы дополнительно получить около 10 миллиардов гривень, что больше, чем компания рассчитывает получить от индексации грузовых тарифов на этот год.

Кравцов также заявил, что он ожидает, что 22 марта Государственная регуляторная служба поддержит индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля текущего года.

По словам руководителя "Укрзализныци", до конца года компания планирует получить от автоиндексации тарифов около 1,9 миллиарда гривень дополнительных доходов, а также около 1 миллиарда гривень от сближения классов железнодорожных грузов.

"Мы категорически выступаем за то, что внеклассные грузы должны быть исключены как класс", - сказал Кравцов, добавив, что в настоящее время этот класс грузов, в первую очередь, субсидирует перевозки щебня.

В дальнейшем компания планирует также сближать первый, второй и третий классы грузов. В частности, это коснется, в первую очередь, первого класса, как крупнейшего и работающего сейчас, по мнению руководителя "Укрзализныци", с понижающим коэффициентом.

Как сообщалось, ранее обнародованный финплан "Укрзализныци" на 2019 год предусматривал индексацию тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, а также индексацию тарифов на перевозки грузов с повышением с 1 февраля на 16,5 %, при том, что последующий шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года. При этом, на данный момент компания ожидает индексации грузовых тарифов на 14,2% с 1 апреля 2019 года.

В последней версии финплана компании доход на 2019 год запланированы в размере 112 миллиардов гривень, чистая прибыль – в 4,5 миллиарда гривень, капитальные инвестиции – 18 миллиардов гривень.

Компания в 2019 году планирует перевезти 331 миллион тонн грузов (рост на 2,7% к факту 2018 года) и 201 миллион пассажиров (на 0,7% меньше факта 2018 года).