Бриджит Бринк отметила, что утром была объявлена уже третья воздушная тревога из-за ударов россиян.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала российскую атаку на украинские города рано утром 31 марта. Оккупанты снова волнами запускали дроны-камикадзе, а после них пошли в ход ракеты.

"05:30 в воскресенье, третья воздушная тревога за ночь, вся страна должна идти в укрытие из-за ракет, которые Россия запускает по всей Украине", – написала дипломат в соцсети Х (Twitter).

Стоит отметить, что Бринк находится в Киеве, демонстрируя американскую поддержку Украине в это тяжелое время.

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Удар РФ по Украине в ночь на 31 марта - главные новости

В ночь на воскресенье, 31 марта 2024 года, российские оккупационные войска второй раз за неделю нанесли по Украине массированный ракетный удар. Враг выпустил ракеты с самолетов Ту-95МС.

О пусках ракет оккупантами в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ сообщили Воздушные силы ВСУ. Из-за атаки в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Позже в отдельных регионах были слышны взрывы.

В свою очередь начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообющила, что под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонской области.

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