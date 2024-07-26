Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич отмечает, что нельзя продолжать недооценивать врага.

Российским оккупантам на фронте удается застать военных Сил обороны врасплох даже в очевидных ситуациях.

Об этом сказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич в интервью для интернет-издания "Украинская правда". Он оценил действия россиян во время текущего летнего наступления. "У них получается, как всегда, застать нас в одних трусах", - подчеркнул Кротевич.

"Сколько еще нам надо проваливать оборону, сколько нам еще надо наступлений российских, чтобы мы поняли, что нельзя недооценивать врага? У противника получается нас застать врасплох, даже когда это очевидно", - подчеркнул Кротевич.

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Война в Украине: новости

Бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил, что за месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях. Он убежден, что россияне в любом случае станут в оборону. В то же время, по его словам, Украине за это время нужно сформировать подразделения и подготовить их.

При этом, Пивненко считает, что Украине придется постоянно воевать как Израилю, а потому нужно строить армию. По его словам, украинцами придется постоянно защищаться.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что у РФ наблюдаются существенные проблемы в плане набора "пушечного мяса" для ведения наступательных действий - это повлияет на ситуацию на фронте.

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