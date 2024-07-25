По его словам, украинцами придется постоянно защищаться.

Командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко считает, что Украине придется постоянно воевать как Израилю, а потому нужно строить армию.

"Враг пытается проводить активные действия по всей линии фронта, поэтому мы должны иметь сосредоточенные силы, привлекаем наши спецподразделения. Длинная линия фронта, активность штурмов, авиационные удары, но работаем. И будем наращивать наши возможности, развиваться, готовиться, учить командиров. Будет лучше", - рассказал он в интервью "Укринформу".

По его словам, это станет возможным, когда интенсивность боевых действий немного снизится.

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"Мы скорее всего будем строить армию и будем готовиться по образцу, как в Израиле, но с учетом своих национальных интересов, опыта, со своим видением. Если мы хотим жить как государство и выжить как нация, нам постоянно придется защищаться", - подчеркнул командующий.

Пивненко напомнил, что Нацгвардия была создана не для боев на фронте, а для охраны критической инфраструктуры, патрулей и блокпостов. Однако также у них в составе есть большой военный компонент.

"Сейчас все составляющие сил обороны выполняют главную задачу - это отпор вооруженной агрессии. И в дальнейшем участие в стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях - это также задача для подразделений Национальной гвардии. Но если мы можем создать бригады, которые по своему качеству и количеству не уступают механизированным бригадам ВСУ, то должны делать все для победы над врагом уже сейчас", - добавил военный.

Он также рассказал, как происходит набор в их подразделения. В частности, существует сайт Нацгвардии для рекрутинга, используется постоянная реклама. Кроме того, в этом направлении работают сами бригады, а в рамках мобилизации определенный процент людей предоставляет и Генштаб.

"Сейчас в целом в четыре раза увеличилось количество людей, которые идут в наши подразделения. Увеличилось количество тех, кто приходит по мобилизации, а также тех, которые присоединились через наш рекрутинг. Сейчас и ресурсы и ИПСО врага работают: мол, бросают неподготовленных на фронт и тому подобное. Наши командиры понимают, что подготовка - это самое важное. Ну, отправили неподготовленного бойца, а он, не дай Бог, погиб или потерял позицию. Потом надо идти подготовленному, чтобы ту позицию вернуть. Это гораздо труднее, чем удерживать. Поэтому лучше не терять. И у нас благодаря опыту командиров и качественной подготовке были наступательные действия почти без потерь: всего один 300-й, а отбивали по 8-9 позиций", - рассказывает командующий.

Пивненко добавил, что позже ожидаются ротации, но сейчас все на фронте. Есть также задачи по усилению границ, на прифронтовых и деоккупированных территориях. Как поделился военный, он может планировать ротацию, но пока речь идет не об изменениях в составе бригад, а о действиях на уровне батальонов и ротных групп.

Война в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая военная помощь, которую еще будет получать наша страна, позволит укомплектовать резервы и провести ротацию подразделений на фронте.

Доброволец Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" заявил, что целесообразнее было бы ввести демобилизацию для военных, а не просто ротацию.

"Я бы дал бы человеку год-два отдохнуть после войны, чтобы он свободно мог покинуть территорию Украины, отдохнуть, приехать и дальше выполнять свой долг, потому что выехать на ротацию... Ты приезжаешь сюда, вроде бы три месяца ротация, пока сдашь полностью имущество, пройдет неделя-две, а то и больше, в зависимости от человека. То есть, если это командир роты, на нем столько имущества, что он будет месяц его сдавать, а еще много же других вещей", - сказал военный.

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