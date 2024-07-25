Украине за это время нужно сформировать подразделения и подготовить их.

За месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях, убежден бригадный генерал, командующий Нацгвардии Александр Пивненко. Об этом он сказал в интервью Укринформу, оценивая нынешнюю ситуацию на фронте.

"Тяжело. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае", - считает Пивненко.

По его словам, нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить их.

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Бригадный генерал отметил, что надо искать слабые места врага и обходить сильные.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачу: если так не работает - пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", - отметил Пивненко.

Комментируя вопрос по обеспечению Нацгвардии он сказал, что логистика сейчас очень адаптирована к условиям войны.

"Поставка вооружения, боеприпасов, продовольствия осуществляется с учетом угроз и для максимально быстрой доставки, куда нужно. У нас уже есть три собственных мебельных цеха, где собираем мебель для нужд Национальной гвардии: столы, стулья, тумбочки, шкафы. Построили быстровозводимые (модульные) казармы и мебель покупать не нужно. Есть возможности для изготовления средств для фортификационных сооружений", - рассказал командующий.

Говоря в целом о перспективах Украины, Пивненко выразил уверенность, что "в любом случае мы выстоим".

"Нужно развиваться, если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное, что может быть сейчас - это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов. Мы работаем над созданием резервов. Мы учимся. И наша задача как военных - иметь боеспособные подразделения, бригады, которые способны эффективно выполнять задачи на фронте, способны защищать наше государство", - прокомментировал он.

По словам командующего НГУ, есть направления, где мы очень серьезно развиваемся, есть также направления - например, боеприпасы, где хотелось бы больше.

"Сейчас испытываем дрон, который очень устойчив к РЭБ. На него килограмм взрывчатки можно прицепить. И это перспективно, потому что РЭБ развивается - и наш, и их. Постоянно надо двигаться, меняться снова и снова. Совершенствовать подготовку, наращивать логистику, объединяться. Так и выстоять", - отметил Пивненко.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в недавнем интервью ВВС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "горячая фаза" войны с Россией может закончиться уже в этом году. Украинский лидер допускает, что война закончится дипломатическим путем, а не военным.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул президент.

По его словам, весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

В то же время новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер считает, что России понадобится пять лет, чтобы полностью захватить четыре области Украины. По его словам, речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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