Также, у россиян есть проблемы с производством новой техники.

У Российской Федерации, которая развязала войну против Украины, наблюдаются существенные проблемы в плане набора "пушечного мяса" для ведения наступательных действий - это повлияет на ситуацию на фронте. Об этом в сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

В частности, Юсов сообщил, как военная разведка оценивает способность россиян наступать и когда российское наступление захлебнется. Этот анализ он сообщил в связи с заявлением бригадного генерала, командующего Нацгвардии Александра Пивненко о том, что через месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях.

"Силы безопасности и обороны работают в координации, и конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки делаются на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, сейчас они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но, эта машина начинает давать сбой", - сказал Юсов.

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Как отметил представитель ГУР, поэтому и появляются такие прогнозы, который озвучил бригадный генерал, командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

"Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это, так или иначе, будет иметь влияние на ситуацию на фронте", - подчеркнул Юсов.

Также представитель ГУР прокомментировал информацию, что российские захватчики планируют до конца года увеличить количество людей, участвующих в войне против Украины, с 520 тыс до 620 тыс.

"Собственно, это те цифры, которые и раньше назывались. И это планы врага. Следует заметить, что речь идет обо всей группировке. То есть, это не только боевая составляющая. Это собственно силы и обеспечение, это те силы, которые на оккупированных территориях отвечают за так называемый "порядок", а по сути - за репрессии. Потому что это не только боевая компонента. Да, по этому плану они пытаются двигаться. Значительная часть сориентирована на пополнение тех потерь, которые наносят украинские Силы безопасности и обороны, уничтожая врага", - сказал Юсов.

Кроме того, он ответил на вопрос, в какой компоненте у россиян сейчас худшая ситуация.

"Все же, речь идет об обеспечении современными средствами. То есть, современное оружие, современная техника. В основном, враг сориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения", - сказал Юсов.

По его словам, у россиян есть проблемы с производством новой техники, в частности, из-за санкций. В частности, у врага до сих пор остаются значительные проблемы с наличием современных электронных систем, оптики, систем связи и тому подобное.

Заявление командующего Нацгвардии Александра Пивненко - детали

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что наступательные возможности противника не безграничны. Он считает, что еще месяц-полтора и оккупанты не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае.

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