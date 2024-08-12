Россияне не смогли остановить вторжение через границу, и до сих пор не могут остановить дальнейшее продвижение.

Быстрое продвижение ВСУ в Курской области стало неожиданностью не только для России и сторонних наблюдателей, но даже для украинских солдат, которые приняли участие в этой операции. Об этом изданию Financial Times рассказали бойцы, которые вернулись с задания на российской территории.

Эффект неожиданности

Боец 82-й десантно-штурмовой бригады по имени Владимир признался, что в его крови было много адреналина, когда он готовился к заходу на российскую территорию. Однако почти сразу стало понятно, что его волнения были преувеличенными.

"Мы впервые зашли на территорию России в 13:00 во вторник [6 августа]. Мы были одними из первых, кто туда вошел", - говорит Владимир.

Видео дня

К его удивлению, подразделение не встретило сопротивления, когда их 20-тонный "Страйкер" ворвался через границу средь бела дня. Вскоре они наткнулись на первое российское подразделение: россияне "сидели в лесу, пили кофе за столиком".

"Тогда наш Страйкер въехал прямо в их стол. Мы убили многих из них в первый день. Потому что они были безоружны и не ждали нас", - вспоминает боец. Не желая закончить, как их товарищи, "десятки" ошеломленных российских солдат просто сложили оружие и сдались.

В течение следующих шести дней страх, который испытывали многие тысячи украинских военных, участвовавших в этой дерзкой операции, сменился подъемом. Они быстро продвигались - по 5-10 км в день - захватили несколько сел, часть железнодорожного пути и ключевой пункт транзита газа. Они начали спешно окапывать позиции и готовиться к прибытию российских подкреплений.

Но, к их удивлению, российские войска не появились, по крайней мере не в том количестве, как ожидали украинцы. Россияне преимущественно сосредоточились на бомбардировках с самолетов управляемыми авиабомбами и на применении дронов-камикадзе. Это нанесло украинцам определенные потери, но не остановило наступление.

"Сначала было немного сложно, но потом стало легче, - рассказывает Роман, еще один солдат из подразделения Владимира.

Денис, водитель предоставленного США броневика Хамви сказал, что бои на Курщине ощущаются "совсем иначе", чем в Донецкой области.

"Бороться на оборонительных позициях гораздо труднее. Враг там о нас все знает. Он знает, где мы. Его дроны видят каждое наше движение. Здесь у нас был элемент неожиданности. Но мы также были удивлены, что [они] были настолько удивлены [нашей атакой]", - сказал он.

Наступление продолжается

Украинцы говорят, что в целом операция продвигается именно так, как они надеялись. Менее чем за неделю удалось углубиться на территорию России более чем на 30 километров и захватили около 350 квадратных километров территории. Владимир рассказал, что украинцы продолжают двигаться в сторону Курска.

Россия до сих пор не смогла остановить их продвижение, говорят военные. Многие из российских подкреплений были захвачены или убиты. Например, один российский конвой был уничтожен ракетами из установки Himars.

Откуда Украина взяла силы

По подсчетам FT, в боях на Курском фронте участвуют подразделения по меньшей мере шести украинских бригад. По крайней мере часть из них для этого пришлось снимать с других направлений фронта.

Так, десантников 82-й бригады перебросили в Сумскую область из соседней Харьковской области, где они сдерживали российские войска, которые начали собственное трансграничное вторжение в мае. Другие военные заявили, что их передислоцировали из опорных пунктов в Донецкой области, в частности из городов Часов Яр, Нью-Йорк и Торецк.

Некоторые солдаты признались, что сначала сомневались в операции. Некоторые сказали, что их беспокоит перспектива оставить позиции на Донбассе, когда россияне все еще ежедневно наступают, создавая угрозу полной оккупации региона.

Уже упомянутый солдат Денис переживал, что операция в Курской области может стоить Украине некоторых городов Донецкой области.

"Нью-Йорк будет захвачен на 100 процентов. Это может произойти даже завтра. Эти города уже потеряны. Они только на карте наши. Россияне их уничтожили", - сказал Денис.

Ситуация на Курском фронте: последние новости

Как писал УНИАН, российские власти признали переход 28 населенных пунктов Курщины под контроль ВСУ. На самом деле таких населенных пунктов значительно больше. По подсчетам аналитиков DeepState, на текущий момент ориентировочно 44 населенных пункта Курской области были деоккупированы от войск путинского режима. Статус еще 10 населенных пунктов остается под вопросом. И это по консервативным оценкам, говорят эксперты.

Например, в понедельник появилось новое, хотя вероятно и не сегодня снятое, видео из деоккупированного села Дарьино. Так, бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ сорвали кремлевский триколор с административного здания после зачистки села.

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