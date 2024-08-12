Даже по консервативным оценкам, ВСУ удалось деоккупировать значительно больше территории, чем признают россияне.

Российские власти признали переход 28 населенных пунктов Курщины под контроль ВСУ. На самом деле таких населенных пунктов значительно больше, сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

По подсчетам аналитиков, на текущий момент ориентировочно 44 населенных пункта Курской области были деоккупированы от войск путинского режима Вооруженными силами Украины. Статус еще 10 населенных пунктов остается под вопросом. И это по консервативным оценкам, говорят эксперты.

"Сейчас почти никто не знает реального числа, но есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль был не наш. Поэтому оценка и консервативная", - пояснили в DeepState.

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Как писал УНИАН, целью украинского наступления в Курской области не может быть захват местной АЭС, потому что это бессмысленно с технической точки зрения и просто опасно. Станцию не удастся быстро подключить к украинской энергетике. К тому же она имеет уязвимую конструкцию реактора и вполне может превратиться во второй Чернобыль в случае попадания снарядов.

Тем временем, как сообщают из Курской области, украинских военных заметили в 22 км к юго-востоку от Суджи - возле села Гирьи. Там пролегает путь из Суджи на слободу Белая - центр Белевского района. Таким образом оккупанты продолжают терять территории.

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