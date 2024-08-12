Временно исполняющих губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал Владимиру Путину об итогах вторжения Украины на территорию России.
По его данным, захваченными оказались 480 кв. км территории и 28 населенных пунктов. Также не известна судьба 2000 россиян, которые находятся на территории под контролем Украины. По его словам, в регионе подлежат эвакуации 180 тысяч человек.
"Противник контролирует 28 населённых пунктов в Курской области, длина фронта - 12 километров, а ширина фронта составляет 40 километров", - сказал Смирнов.
Путин прервал врио курского губернатора, когда тот говорил о проникновении ВСУ.
"Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство нам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите о социально-экономической ситуации и помощи людям", - сказал он.
Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, заявил Смирнов.
"В Курской области нет четкой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника", - добавил он.
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Как пишет Bild, Вооруженные силы Украины неустанно давят на противника дронами, ракетами и артиллерией. Россияне были вынуждены вызвать подкрепление, но пока что это врагу не помогло. При этом, по мнению аналитиков Института изучения войны, украинское продвижение все же может замедлиться.
Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит хаос. Российские власти публично сообщают о якобы успешной и добровольной эвакуации местного населения.