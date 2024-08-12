Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов, заявил врио губернатора Курской области.

Временно исполняющих губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал Владимиру Путину об итогах вторжения Украины на территорию России.

По его данным, захваченными оказались 480 кв. км территории и 28 населенных пунктов. Также не известна судьба 2000 россиян, которые находятся на территории под контролем Украины. По его словам, в регионе подлежат эвакуации 180 тысяч человек.

"Противник контролирует 28 населённых пунктов в Курской области, длина фронта - 12 километров, а ширина фронта составляет 40 километров", - сказал Смирнов.

Путин прервал врио курского губернатора, когда тот говорил о проникновении ВСУ.

"Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство нам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите о социально-экономической ситуации и помощи людям", - сказал он.

Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, заявил Смирнов.

"В Курской области нет четкой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника", - добавил он.

Бои в Курской области - последние новости

Внезапная атака украинских войск на Курскую область шокировала правителя РФ Владимира Путина и военное руководство страны-агрессора

Как пишет Bild, Вооруженные силы Украины неустанно давят на противника дронами, ракетами и артиллерией. Россияне были вынуждены вызвать подкрепление, но пока что это врагу не помогло. При этом, по мнению аналитиков Института изучения войны, украинское продвижение все же может замедлиться.

Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит хаос. Российские власти публично сообщают о якобы успешной и добровольной эвакуации местного населения.

Вас также могут заинтересовать новости: