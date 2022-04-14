Национальная полиция открыла "горячую" телефонную линию для родственников погибших в результате военных действий оккупантов.
Об этом МВД сообщает в своем Telegram.
"Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения относительно процедуры захоронения... Номер горячей линии - 0 894 201 867. Работает круглосуточно. Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", - говорится в сообщении.
В МВД также отмечают, что в настоящее время в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно занимаются розыском и идентификацией погибших мирных людей.
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