Операторы будут предоставлять необходимую консультацию и разъяснения относительно процедуры захоронения.

Национальная полиция открыла "горячую" телефонную линию для родственников погибших в результате военных действий оккупантов.

Об этом МВД сообщает в своем Telegram.

"Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения относительно процедуры захоронения... Номер горячей линии - 0 894 201 867. Работает круглосуточно. Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", - говорится в сообщении.

В МВД также отмечают, что в настоящее время в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно занимаются розыском и идентификацией погибших мирных людей.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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