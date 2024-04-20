На металлолом ушло более 30 единиц вооружения и военной техники противника.

На двух направлениях - Ореховском и Херсонском российская армия за минувшие сутки потеряла почти сотню солдат, но продолжала штурмы позиций ВСУ.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов, из которых 3 в районе Старомайорского, 2 в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, - 7 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

В течение суток ВСУ получили подтверждение, что на этих двух направлениях уменьшилось на 99 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них: зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10"; противотанковый ракетный комплекс; 18 единиц автобронетехники; 5 пушек; миномет; разведывательный БпЛА - "Зала"; 2 станции радиоэлектронной борьбы; 2 аэрофотостанции.

Видео дня

В то же время оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку - в операционной зоне зафиксирован пролет 155 разведывательных дронов.

"В течение боевых суток оккупанты нанесли на Ореховском направлении 8 авиационных ударов с применением 8 управляемых авиабомб и более двух десятков неуправляемых авиационных ракет. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, они применили 260 FPV-дронов, 12 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 253 осколочных боеприпасов", - рассказали в Силах обороны.

В результате применения ударных дронов на Херсонщине повреждены многоэтажный дом, частные жилые дома, кафе. Также вражеские войска дважды ударили из артиллерии по Херсону, обстреляны Антоновка, Берислав и Надднепрянское. В результате погиб гражданский человек, повреждены многоэтажки, частные жилые дома, инфраструктурный объект и газопровод.

На Николаевщине агрессором из артиллерии обстреляна акватория Очаковской громады и Куцурубская громада. Из-за этого в Солончаках погибла женщина, ранения получили ребенок 14 лет и пожилой мужчина.

На Днепропетровщине враг обстрелял Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады - повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы и гражданские автомобили. На Запорожье из артиллерии обстреляно около десятка населенных пунктов - повреждены частные дома.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Война в Украине: ситуация на юге

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области, российские оккупационные войска увеличили количество атак ВСУ почти в четыре раза, но положительных для себя результатов не получили. В частности на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из которых 3 - в районе Старомайорского, один - в районе Роботино.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, количество штурмов тогда значительно повысилось. В частности, враг совершил там 11 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок, 17 апреля было - только три атаки. Но и в эти сутки, понеся потери, агрессор отошел на свои исходные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: