Среди раненых - двое маленьких детей и 80-летняя женщина, два дома разрушены до основания.

В Одессе продолжается фиксация последствий ракетного удара, который армия РФ нанесла по городу вечером 20 апреля, пока известно о 8 пострадавших людях, среди которых - двое малышей. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, в результате вчерашней атаки врага по частному сектору поврежден 51 дом, два из которых - разрушены.

"Выбито почти 300 окон, разбиты крыши. На месте работает оперативный штаб и коммунальные службы", - констатирует городской голова.

По его данным, 62 заявления на восстановление окон и входных дверей приняты Хаджибейской районной администрацией. Сейчас соответствующая работа продолжается.

В то же время, по словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, среди госпитализированных - 80-летняя жительница, у которой убойная рана головы. Также в больнице находится самый молодой пострадавший - 3-летний мальчик, у него - осколочные ранения. Большинство пострадавших получили медицинскую помощь и от дальнейшей госпитализации отказались.

По информации чиновников, погибших в результате удара нет только потому, что жители нескольких домов (которые разрушены до основания) были в других местах.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одессе 20 апреля около 16:30. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей - 2021 и 2020 года рождения.

В воскресенье враг продолжил точечные ракетные удары - после обеда ударил баллистикой по Одесской области. По данным Сил обороны юга Украины, оккупанты целили по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Снова взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома, в одном из которых упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена.

В настоящее время (около 14.00) известно об одном пострадавшем. В настоящее время информация уточняется.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар по Одессе 20 апреля

20 апреля российские оккупанты ударили по Одессе ракетами. Российская армия с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, нанесла по Одесской области удары ракетами, вероятно Х-59. Силами противовоздушной обороны уничтожено три ракеты.

В результате падения обломков в частном жилом секторе Одессы возник пожар, произошло разрушение домов и газопровода. Сразу сообщалось, что один частный жилой дом разрушен до основания. Было известно о нескольких раненых гражданских.

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