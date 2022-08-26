Они также вели наступательный бой в направлении Карнауховки, но успеха не имели и отошли.

На Славянском направлении российские оккупанты пытаются возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенково.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенково. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепеля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Нанес авиаудары возле Бражковки и Залимана", - говорится в заметке.

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Кроме того, оккупанты вели наступательный бой в направлении Карнауховки, но успеха не имели и отошли.

Также они вели воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

"На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка. Нанес авиационные удары вблизи Спорного и Северска", - говорится в сообщении.

Оккупанты также вели воздушную разведку возле Татьяновки, добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, россияне снова провалили штурмы на Бахмутском направлении.

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