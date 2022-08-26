Оккупационная "власть" региона объявила, что с сегодняшнего дня "физически невозможно" поставлять электроэнергию для Украины.

Ситуация на крупнейшей атомной электростанции Европы ухудшается с каждым днем. Сегодня стало известно, что захватчики перебили последнюю, четвертую линию сообщения Запорожской АЭС с украинской системой.

Об этом пишут пропагандистские росСМИ со ссылкой на самопровозглашенную "власть" региона, которая в привычной для себя манере обвинила во всем украинские войска.

В частности, пропагандисты сообщают, что с сегодняшнего дня "физически невозможно" поставлять электроэнергию для Украины.

"Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра", – цитируют росСМИ самопровозглашенного "председателя" администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Отключение ЗАЭС от электричества: что происходит

25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Позже Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все 6 блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

По данным WSJ, россияне удерживают на территории станции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

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