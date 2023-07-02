На поиски беглецов бросили ОМОН.

Россияне в поселках на побережье Азовского моря ищут двух дезертиров. Оккупанты сбежали с оружием.

"Из российского подразделения, которое расквартировано в Урзуфе, сбежали два бойца с оружием. До сих пор не найдено. ОМОН из Санкт-Петербурга, базирующийся в Мариуполе, наконец-то нашел работу", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что "двое "русских" откровенно вместо состояния "хорошее" избрали "умный".

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Дезертирство в рядах российских оккупантов - последние новости

Дезертирство среди россиян частое явление. Так, в апреле около 50 оккупантов сбежали из Старобельского района Луганской области. При этом в мае около 20 бывших заключенных сбежали вместе с КамАЗом. Позже во временно оккупированном россиянами Лисичанске из лагеря "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

Также в начале июня в Араповке Луганской области сбежали еще около 90 российских военных. Помимо этого, в Запорожской области около 50 этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии вывели из строя вооружение и отказались участвовать в боевых действиях.

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