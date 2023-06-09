Захватчики самовольно оставили боевые позиции на Луганщине.

В Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно покинули боевые позиции", - говорится в сообщении.

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Российские военные прибегают к дезертирству

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают бежать из воинских частей.

В апреле около 50 оккупантов бежали из Старобельского района Луганской области в Россию.

В конце мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что около 20 бывших заключенных, вступивших в ряды оккупантских войск, сбежали, украв КамАЗ. Тогда же в оккупированном Лисичанске на Луганщине дезертировали около 80 российских захватчиков, а в районе Бахмута Донецкой области – около 30 человек из ЧВК "Вагнер". "Вагнеровцы" не только самовольно оставили боевые позиции, но и похитили военную технику.

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