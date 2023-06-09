В Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.
"В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно покинули боевые позиции", - говорится в сообщении.
Российские военные прибегают к дезертирству
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают бежать из воинских частей.
В апреле около 50 оккупантов бежали из Старобельского района Луганской области в Россию.
В конце мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что около 20 бывших заключенных, вступивших в ряды оккупантских войск, сбежали, украв КамАЗ. Тогда же в оккупированном Лисичанске на Луганщине дезертировали около 80 российских захватчиков, а в районе Бахмута Донецкой области – около 30 человек из ЧВК "Вагнер". "Вагнеровцы" не только самовольно оставили боевые позиции, но и похитили военную технику.