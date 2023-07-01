Около 50 этнических дагестанцев в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях.

Российские оккупанты на фоне успешного контрнаступления украинских Сил обороны продолжают десятками дезертировать с поля боя.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, в Запорожской области около 50 этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии вывели из строя вооружение и отказались участвовать в боевых действиях.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как отмечается, российские оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита".

В частности, в населенном пункте Тополевка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

Случаи дезертирства оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле около 50 оккупантов бежали из Старобельского района Луганской области в Россию.

В конце мая Генеральный штаб ВСУ рассказывал, что около 20 бывших заключенных сбежали, прихватив с собой КамАЗ.

Также в оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

Также в начале июня в Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих.

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