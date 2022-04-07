Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал украинцев помогать спасателям, которые с начала войны работают в усиленном режиме.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разыскивает добровольцев для разбора завалов разрушенных зданий, оказания помощи людям, разгрузки гуманитарной помощи.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он отметил, что, в частности, в Киевской области поселок Бородянка полностью разрушен российскими оккупантами.

Монастырский добавил, что спасатели разбирают руины, разминируют территории.

"Ребята работают в режиме 24/7. Это еще один важный фронт нашей борьбы за Украину. Это спасение мирных жителей. Часто пожилых людей, женщин с детьми. Всего с начала войны спасатели ГСЧС Украины ликвидировали около 20 тысяч пожаров, спасли из-под завалов и из огня около 1100 человек, обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов, около пол тонны взрывчатки, почти 1,5 тысячи авиабомб, обследовали на наличие взрывоопасных предметов почти 5,5 тыс. га территорий", - подчеркнул министр.

Он призвал украинцев помогать спасателям, которые с начала войны работают в усиленном режиме.

"Поэтому ГСЧС Украины объявляет поиск добровольцев по гражданской защите. Что нужно делать? Разбирать завалы, спасать людей, оказывать помощь пострадавшим, разгружать гуманитарные грузы", - написал Монастырский.

Те, кто хотят помочь спасателям, могут заполнить анкету.

Речь идет о помощи спасателям не только в Киевской области, но и в других областях.

Война против Украины: