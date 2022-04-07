Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разыскивает добровольцев для разбора завалов разрушенных зданий, оказания помощи людям, разгрузки гуманитарной помощи.
Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Он отметил, что, в частности, в Киевской области поселок Бородянка полностью разрушен российскими оккупантами.
Монастырский добавил, что спасатели разбирают руины, разминируют территории.
"Ребята работают в режиме 24/7. Это еще один важный фронт нашей борьбы за Украину. Это спасение мирных жителей. Часто пожилых людей, женщин с детьми. Всего с начала войны спасатели ГСЧС Украины ликвидировали около 20 тысяч пожаров, спасли из-под завалов и из огня около 1100 человек, обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов, около пол тонны взрывчатки, почти 1,5 тысячи авиабомб, обследовали на наличие взрывоопасных предметов почти 5,5 тыс. га территорий", - подчеркнул министр.
Он призвал украинцев помогать спасателям, которые с начала войны работают в усиленном режиме.
"Поэтому ГСЧС Украины объявляет поиск добровольцев по гражданской защите. Что нужно делать? Разбирать завалы, спасать людей, оказывать помощь пострадавшим, разгружать гуманитарные грузы", - написал Монастырский.
Те, кто хотят помочь спасателям, могут заполнить анкету.
Речь идет о помощи спасателям не только в Киевской области, но и в других областях.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
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- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лиц земли.