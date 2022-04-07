В области в освобожденных от оккупантов населенных пунктах на 7 суток введен комендантский час.

В Киевской области для предотвращения случаев мародерства усилили проверку автотранспорта.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на тех территориях, которые были захвачены врагом, и уже освобождены, введен комендантский час на 7 дней. По словам Денисенко, такое решение принято с целью разминирования территорий, а также, чтобы предотвратить случаи мародерства. При этом он добавил, что правоохранители работают вместе с представителями территориальной обороны и местными жителями, чтобы предотвратить такие случаи.

"Сейчас проходит усиленная проверка всех автомобилей, которые выезжают из этих населенных пунктов, чтобы выявлять случаи мародерства", - сказал Денисенко.

На уточняющий вопрос, были ли выявлены автомобили с похищенными вещами, Денисенко ответил положительно. При этом он отметил, что это тема отдельного разговора.

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