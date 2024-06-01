На временно оккупированном левом берегу Херсонской области "прилет" по месту базирования российских захватчиков.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "прилетело" по оккупантам в населенном пункте Малокаховка.
"МалоКаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", – написал он.
"Прилеты" на оккупированных территориях: другие новости
Вечером 27 мая в сети сообщили о мощных взрывах в оккупированном Луганске, после которых начался масштабный пожар.
Впоследствии глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом.
28 мая СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома авиаучилища в Луганске.
"Бавовна" случается и в оккупированном Крыму. На днях украинские военные поразили паромную переправу российских оккупантов. Кроме того, дроны ГУР уничтожили скоростные транспортно-десантные КС-701 "Тунец".
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