Сообщается о сильном пожаре.

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области "прилет" по месту базирования российских захватчиков.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "прилетело" по оккупантам в населенном пункте Малокаховка.

"МалоКаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", – написал он.

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"Прилеты" на оккупированных территориях: другие новости

Вечером 27 мая в сети сообщили о мощных взрывах в оккупированном Луганске, после которых начался масштабный пожар.

Впоследствии глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом.

28 мая СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома авиаучилища в Луганске.

"Бавовна" случается и в оккупированном Крыму. На днях украинские военные поразили паромную переправу российских оккупантов. Кроме того, дроны ГУР уничтожили скоростные транспортно-десантные КС-701 "Тунец".

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