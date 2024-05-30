Бойцы разведки атаковали катера с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) подтвердило, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец", сообщили в ведомстве, опубликовав видео.

"Спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.

Два катера "Тунец" уничтожили в Крыму - видео

"С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка- 27/29 и Ми-8, - отметили в ГУР. - Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки. Впрочем, ничего не помешало спецназначенцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу".

Напомним, ранее сообщалось, что катера атаковали в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Источник УНИАН в спецслужбах отмечал, что, по предварительной информации, были поражены два вражеских катера, предположительно, типа "Тунец".

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