Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, в сети публиковали видео мощного пожара.
Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом.
"Чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвела "бавовна", которая испортила россиянам планы", – отметил он.Видео дня
Лысогор подчеркнул, что россияне, как и обычно, не покажут, что именно повреждено или разрушено. По его словам, это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными.
"Об удачной работе "пэ-вэ-о" тоже не удастся соврать, потому что последствия взрывов "на земле" видели тысячи луганчан. Они знают, что если попадает, то куда надо!" – резюмировал глава Луганской ОВА.
Взрывы в Луганске
Вечером 27 мая в сети сообщили о мощных взрывах в оккупированном Луганске, после которых загорелся масштабный пожар. В местных каналах публиковали видео с последствиями "прилета". Отмечалось, что пожар был виден со всех районов Луганска.
Напомним, что мощный взрыв в Луганске был слышен и 20 мая. Тогда в сети сообщали о возможном "прилете" по территории местной академии внутренних дел, где базируются российские оккупанты.
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