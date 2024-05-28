Последствия удара по аэродрому в Луганске показали из космоса (фото)

Оккупанты не подтверждали атаку на аэродром.

Спутниковые снимки подтверждают вчерашний "прилет" по аэродрому авиаучилища в оккупированном Луганске.

Фотографии публикует Радио Свобода. Согласно снимкам, после удара к северу от взлетно-посадочной полосы начался масштабный пожар. О возгорании говорили и оккупационные власти, однако они не указывали, где оно произошло.

Журналисты публикуют и снимок от 10 мая, на котором можно увидеть, что на этой территории стояли элементы многофункционального мобильного радиолокационного комплекса "Небо-М". Он предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

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Удар по Луганску 27 мая: что известно

Напомним, прошлой ночью в жители оккупированного города сообщили о серии громких взрывов и серьезном возгорании. В сети появились соответствующие фотографии.

Оккупационные власти обвинили Украину в использовании кассетных боеприпасов, заявив о неком возгорании в городе. О пострадавших не сообщалось.

Луганская областная военная администрация сообщила, что под ударом могли оказаться бывшее высшее военное авиационное училище штурманов и военный ремонтный завод. Уже вскоре стало известно о новых взрывах, их никак не комментировали.

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