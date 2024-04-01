За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения российских захватчиков.

Российские оккупанты 22 раза пытались прорвать оборону украинских войск на Новопавловском направлении.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения. Враг нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив три БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два ударных БпЛА были уничтожены", - отметили в Генштабе.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись 26 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

В Генштабе отметили, что на Купянском направлении враг наступательных действий не вел, а на Лиманском было отбито три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где он, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено восемь атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками было отражено 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где оккупанты, также при поддержке авиации, пытались выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Ореховском направлении оккупанты совершили две атаки на позиции Сил обороны Украины в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки два раза атаковал позиции наших войск", - сообщили в Генштабе.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трех зенитно-ракетных комплексах противника.

Также подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по трем пунктам управления беспилотниками, средству противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и артиллерийскому средству врага.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за сутки потери России в войне стремительно увеличились, приблизившись вплотную к новой психологической отметке - 443 тысячи захватчиков.

Также рассказывалось, где и как проходит обмен телами погибших военных.

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