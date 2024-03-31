Пдразделения ракетных войск поразили два пункта управления БпЛА россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 31 марта нанесла удары по 10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, сообщает Генштаб ВСУ,

А подразделения ракетных войск поразили два пункта управления БпЛА, одно средство противовоздушной обороны, одну станцию РЭБ и одно артиллерийское средство россиян.

Тем временем российские войска нанесли 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 41 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Война в Украине 31 марта - ситуация на фронте

Как сообщает Генштаб, в течение суток зафиксировано 49 боевых столкновений. Ситуация на самых "горячих" направдениях фронта следующая:

на Лиманском направлении ВСУ отбили 3 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении ВСУ отбили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону;

на Ореховском направлении россияне совершила 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области;

на Херсонском направлении в течение суток россияне совершили 2 атаки на левом берегу Днепра.

Напомним, как писал УНИАН, за неделю украинскими защитниками уничтожено около 5420 человек личного состава российских оккупантов и 1088 единиц вооружения и военной техники противника.

В частности, ВСУ за неделю уничтожили 90 танков, 146 боевых бронированных машин, 195 артиллерийских систем, пять РСЗО, 20 установок ПВО, 310 единиц автотехники, 45 единиц спецтехники.

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