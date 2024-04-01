Ликвидированы еще десятки единиц техники противника.

Продолжается война в Украине, и за сутки потери противника стремительно увеличились, приблизившись вплотную к новой психологической отметке - 443 тысячи захватчиков.

На нашей земле ликвидировали еще 710 оккупантов, и после этого общие потери противника возросли до 442 880 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник, 1 апреля, на своей странице в Facebook.

По его сведениям, РФ также потеряла еще немало техники и вооружения - 20 танков, 17 боевых бронированных машин, одно средство противовоздушной обороны, 32 артиллерийские системы, девять крылатых ракет, 26 дронов оперативно-тактического уровня, три единицы спецтехники и 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Противники уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, в частности, "горячо" на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Россияне получают достойный отпор от Сил обороны Украины и несут потери. Стоит отметить, что потери РФ на 31 марта 2024 года составляли примерно 442 170 захватчиков.

Майор запаса ВСУ, военный аналитик Алексей Гетьман предупредил, что государство-агрессор готово создать как минимум две новые армии, и захватчики способны попытаться осуществить еще одно серьезное наступление в конце весны.

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