Курносова подчеркнула, что затягивание войны не выгодно никому.

Тот факт, что Соединенные Штаты наконец предоставят украинским военным дальнобойные ракеты и объявили о передаче другого вооружения, свидетельствует о том, что Штаты поняли, что пришло время заканчивать войну РФ против Украины. Такое мнение высказала политический аналитик Ольга Курносова.

"Я думаю, что все-таки вот эта гипотеза, про которую говорили, что Соединенные Штаты и многие другие думали о том, чтобы максимально ослабить Россию, чтобы не было искушения использовать что-то еще... Видимо, сейчас они поняли, что уже сделано достаточно, можно завершать войну, потому что затягивание войны, понятное дело, не выгодно никому. Это большие потери людей, это большие потери инфраструктуры, это большие потери денег. Собственно, уже усталось от происходящего накапливается и внутри европейских стран тоже. Поэтому да, надо заканчивать. А как заканчивать? Дать наконец Украине то оружие, которое она давно просит", – подчеркнула Курносова в эфире программы "Аргумент".

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему тянули с помощью и были ли попытки поговорить с российским диктатором Володимиром Путиным, в том числе в вопросе обмена мира на украинские территории, Курносова отметила, что такая вероятность есть.

"Если бы меня спросили, какой процент я даю за то, что такие переговоры были, я бы дала процентов 80, потому что все-таки очень много про это говорилось, и очень много переговорщиков различных в разные места ездили. Поэтому я думаю, что такое предложение действительно было сделано, но Путин захотел слишком многого. Все поняли, что единственный способ – это все-таки наконец побеждать и другого способа нет. Украина это поняла давно, что называется "где вы были восемь лет". За восемь лет и поняли, что единственный способ – это все-таки побеждать, потому что все остальное – лишь попытка оттянуть время, чтобы потом напасть", – резюмировала она.

Как будут развиваться события на войне: прогнозы

В последние дни распространяется информация о подготовке нового наступления российских оккупантов. Украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление только на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В то же время военный эксперт Роман Свитан считает, что Крым будет освобожден в этом году независимо от того, получит Украина дальнобойные ракеты и самолеты или нет. Есть два сценария, оба из которых заканчивают освобождением полуострова.

При этом аналитики американского Института изучения войны говорят, что президент России Владимир Путин не готов к затяжной войне, поскольку воздерживается от принятия соответствующих решений. В частности, российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы.

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