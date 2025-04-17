Также Кривонос отметил, что ликвидация во время войны вражеских генералов показывает уровень способности военных ВСУ.

ВСУ заходят на территории России потому, что на нападение врага, его действия должно быть активное противодействие. Об этом генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в интервью "Фабрики новостей".

"На каждое действие врага нужно активное противодействие. Они пытаются лезть к нам на Сумщину, а мы тогда должны лезть на Брянщину, или на Воронежскую область, или на Курщину. Потому что враг, с которым мы воюем долгое время, понимает только силу. Хотите лезть к нам, мы будем лезть к вам. Вы уничтожили что-то у нас, мы - у вас", - объяснил генерал.

По его словам, это вполне нормальный, адекватный ответ во время войны.

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"Не мы начали эту войну и не нам оправдываться, что мы бьем по территории врага. Мы должны это делать. Должны делать как можно сильнее, эффективнее и качественнее", - добавил Кривонос.

На вопрос об информации о возможной ликвидации в Белгородской области российского генерал-полковника Александра Лапина, он ответил, что пока нет об этом точных данных. По данным Кривоноса, одни источники это подтверждают, другие - нет.

В целом он сказал, что ликвидация во время войны любого боевого генерала показывает уровень способности военных ВСУ вести разведку и правильно наносить удары по болевым точкам противника.

"Но с точки зрения бывших русских писателей, как говорил Салтыков-Щедрин, в России столько генералов, что когда их начинают есть медведи, этого никто не замечает. Между тем, мы правильным путем идем - чем больше уничтожаем высший руководящий состав ВС, тем больше уменьшается их способность по ведению боевых действий - это то, что касается системы управления", - добавил Кривонос.

Он обратил внимание на сам факт того, что российский генерал-полковник находился в прифронтовой полосе - это показывает, насколько обеспокоено руководство ВС РФ тем, что ВСУ действуют на территории Белгородской области.

Спецоперации ВСУ на территории врага - последние новости

Как писал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович ответил, в чем заключается задача ВСУ в Белгородской области. По его словам, украинские военные могут находиться на этой территории, чтобы уменьшить российское давление на Курщине.

Он добавил, если обращать внимание на российские источники, то боевые действия продолжаются возле российских населенных пунктов Поповка, Демидовка и Графовка. Тогда говорилось, что россияне там осуществляют переброску войск.

В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак оценил, дойдут ли украинцы до Белгорода. Он отметил, что ВСУ начали эту операцию не для того, чтобы зайти вглубь территории Белгородской области, ведь главной задачей была разгрузка Сумского направления, где войска РФ уже контролируют определенную территорию.

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