В частности, возможные действия украинских защитников направлены на то, чтобы снять давление с Курской области.

В Белгородской области Вооруженные силы Украины могут разворачивать определенные действия для того, чтобы снять определенным образом российское давление на Курщине. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Радио NV.

Как отметил эксперт, по анализу ситуации на Белгородщине пока можно ориентироваться только на неофициальные источники, поскольку Генеральный штаб ВСУ это не подтверждает. В то же время, если обращать внимание на российские источники, то боевые действия продолжаются возле российских населенных пунктов Поповка, Демидовка и Графовка.

"Если мы сейчас откроем карту, то увидим, что эти три населенных пункта, где могут продолжаться бои... они находятся неподалеку от Курской области. То есть, от того самого Суджанского района, где недавно мы следили за событиями в связи с отступлением наших войск", - отметил Попович.

Видео дня

При этом, он обратил внимание на сообщения, что россияне осуществляют переброску войск.

"Делаем вывод, что эти возможные действия в Белгородской области были направлены на то, чтобы снять давление с Курской области, где сейчас Российская Федерация пытается выжать наши войска окончательно с территории Курской области. Такую связь я вижу", - сказал Попович.

Боевые действия в Белгородской области РФ

Как сообщал УНИАН, 18 марта Министерство обороны России заявило, что подразделения ВСУ якобы совершили пять атак, пытаясь "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье, которые находятся в западной части Белгородской области.

Позже в российском информационном пространстве появились сообщения о якобы взятии Силами обороны Украины под контроль населенных пунктов Поповка, Демидовка.

24 марта Силы специальных операций (ССО) во взаимодействии с ГУР, ракетными войсками и артиллерией уничтожили в российском тылу сразу 4 вертолета - два Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8.

Вас также могут заинтересовать новости: