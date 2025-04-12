Россияне вынуждены частично разгружать Сумское направление, перебрасывая свои силы в Белгородскую область, отметил Иван Ступак.

ВСУ начали операцию в Белгородской области не с целью глубокого продвижения на российской территории. Как отметил военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, самое главное было разгрузить Сумское направление, где войска РФ уже контролируют определенную территорию.

"Нужно признать, что ориентировочно 50-55 кв. км Сумской области мы не контролируем... Мы понимаем, что там присутствуют войска, выбить их чрезвычайно сложно... Для того, чтобы как-то разгрузить то направление, улучшить положение наших военных в Сумкой области было принято решение начать то, что началось в Белгородской области. Это небольшая операция, там ориентировочно на 13-15 кв. км контроля нашего. Но тем не менее для россиян это больно, и они вынуждены частично разгружать Сумское направление, перебрасывая свои силы в Белгородскую область, чтобы как-то остановить украинское продвижение", - объяснил он в эфире Radio NV.

Вместе с тем, как добавил Ступак, данная операция была изначально ограничена в ресурсах и в людях:

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"Давайте будет откровенными: даже если бы там мы не встретили сопротивление со стороны РФ, у нас нет возможностей, людских ресурсов дойти до Белгорода, до Воронежа, до Ростова. Нет таких возможностей".

Новое наступление России - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ предполагают наступление РФ в приграничье Сумской и Харьковской областей, а также не исключают попытки россиян наступать в сторону Черниговской области.

По данным СМИ, сейчас ВСУ перебрасывают дополнительные силы на Сумское направление. Ближайшая цель россиян - заход в село Локня.

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