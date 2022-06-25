Сейчас в РФ идут активные обсуждения дальнейших действий, в частности решается вопрос временно оккупированных территорий.

В России звучат две "предельные" даты завершение войны против Украины. Они связаны с внутренними российскими событиями.

По словам представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, в частности, речь идет об общенациональных выборах в РФ и 100-летии создания Советского Союза, сказал он в интервью РБК-Украина.

Скибицкий отметил, что сейчас в Кремле идут активные обсуждения дальнейших действий, в частности, относительно временно оккупированных территорий Украины.

В ГУР считают, что Кремль хочет завершить войну до 11 сентября, когда в стране состоится голосование. В частности, руководство РФ уже говорит о проведении псевдореферендумов в восточных и южных регионах Украины, временно контролируемых врагом.

"Все это политтехнологи Российской Федерации сейчас прорабатывают, идет активное изучение наших территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом – интегрировать или не интегрировать. Это вопрос дилеммный", - говорит Скибицкий.

Вместе с тем, по его словам, еще одной важной датой для РФ является 100-летие со дня создания СССР - 30 декабря.

"Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой успех они будут иметь, и насколько мы не дадим реализовать их планы", – отметил представитель ГУР.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся до минимума.

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