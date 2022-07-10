По его словам, несмотря на то, что украинская армия численностью меньше российской, она была готова к такому столкновению, в отличие от оккупантов.

Украинская армия несмотря на то, что она численностью меньше российской, была готовы к такому столкновению, в отличие от оккупантов, но весь ход войны сегодня зависит от получения специфического вооружения.

Об этом заявил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в интервью "Украинской правде".

"Мы ждем от Запада более четких и быстрых шагов в нашем направлении. Потому что каждый день западной бюрократии, через которую сейчас проходит Украина, стоит человеческих жизней. Украине нужна быстрая и своевременная помощь. Потому что ежедневно мы теряем огромное количество мирного населения, которое подвергается очень интенсивным артиллерийским обстрелам. Ситуацию сегодня может спасти и оружие, на которое мы ждем", - отметил военный, который стоит на обороне Украины с 2014 года.

По его словам, Украине, прежде всего, необходимы:

системы реактивной артиллерии дальнего действия, которые "очень точны и которые могут очень многое поменять в нашу пользу";

системы противовоздушной обороны, которые "могут защитить наше небо, и мы не увидим больше разбомбленных гражданских зданий".

"Украина взяла на себя функцию защитить все европейские страны и демократические ценности не только свои, но и всего западного мира. И Запад это хорошо должен понимать, потому что украинцам это стоит жизней. Они охотно разговаривают с обычными военными, каковым являюсь я, но неохотно разговаривают с политиками. Они хотят конкретную информацию, что нужно сегодня украинской армии, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию", - отметил Мамулашвили.

Вместе с тем, как утверждает военный, украинская армия динамично развивалась с 2014 года, и она уже установила свой стандарт боевых действий.

"Это не НАТОвский стандарт, это не американский, европейский стандарт. И я думаю, что после завершения этой войны будет существовать украинский стандарт. Потому что Украина показала, что свободолюбивые люди могут стать очень опытными за 8 лет войны и могут иметь свою стратегию боевых действий. Итак, достаточно четко уже всем видно, что Украина сделала какую-то маленькую революцию", - подчеркнул он.

Отметим, Украина ждет поставки ленд-лиза от США, который включает немало современного тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что в Украине нужно как можно быстрее развернуть эффективную систему противоракетной обороны.

Кроме того, ранее представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что" если нам передадут американские самолеты для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации. Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах".

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