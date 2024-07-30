Райснер сказал, что активный компонент ПВО - это применение украинских Воздушных сил.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер рассказал, как применение Украиной ликаков F-16 повлияет на воздушные атаки РФ и какой должна стать противовоздушная оборона в Украине, чтобы защитить территории от планерных бомб врага.

Об этом Райснер сказал в интервью Укринформу, комментируя большие угрозы для украинских Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры от российских управляемых авиабомб и возможные технологии борьбы.

"Основным средством борьбы с применением таких планерных бомб является массированная, активная и пассивная противовоздушная оборона. Что я имею в виду под массированной? Это означает не просто размещение отдельных батарей здесь и там, а массированное использование батарей разных типов - средней, а также и большой дальности. Все это в сочетании с радарами для раннего обнаружения относится к пассивной противовоздушной обороне", - отметил военный.

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По словам Райснера, исходя из обязательств, что были взяты на саммите НАТО, можно предположить, что в скором времени в Украине будет развернуто около 7 батарей Patriot, то есть систем большой дальности, а также около 30 систем средней дальности. Но по его мнению, этого количества еще недостаточно.

"По моему убеждению, Украине на самом деле нужно в четыре раза больше. Иными словами, ей нужно не менее 25 систем Patriot и около 100 комплексов средней дальности. Это только для так называемой пассивной противовоздушной обороны, и все это должно быть подкреплено соответствующими системами раннего обнаружения, то есть радиолокационными системами", - подчеркнул он.

Также Райснер сказал, что активный компонент ПВО - это применение украинских Воздушных сил.

"И здесь, конечно, большие надежды сейчас возлагаются на возможную поставку F-16, что позволит, с использованием соответствующего вооружения класса "воздух-воздух", фактически изменить дистанцию, на которой сейчас российские боевые самолеты применяют планерные бомбы, на невыгодную для россиян. Это заставит их отступить еще дальше в свое воздушное пространство из-за активной противовоздушной обороны Украины, в данном случае - применение истребительной авиации", - подчеркнул полковник.

По его словам, если же Украине не удастся создать эту массированную активную и пассивную противовоздушную оборону, то будет очень и очень сложно, потому что Россия сможет постепенно наращивать этот тип войны благодаря своим ресурсам и при поддержке союзников.

"И это видно на примере применения одних только планерных бомб. Президент Зеленский недавно отмечал, что еженедельно сбрасывается 800 управляемых авиабомб. Это - более 100 бомб в день. И это также можно увидеть в российских соцсетях - почти ежедневно появляются десятки новых видео, на которых видно, как применяются планерные бомбы. Проблема также заключается в том, что эти бомбы становятся все больше. Сейчас уже есть даже ФАБ с УМПК весом 3000 килограммов, которая может просто уничтожить среднестатистический украинский ротный или взводный опорный пункт. И это, конечно, большая проблема", - отметил Райснер.

Удары ФАБами и КАБами по Украине

Российские войска начали использовать для ударов по Украине новый боеприпас ФАБ-3000 М-54. В Business Insider заявили, что он может изменить ситуацию на местах. Отмечалось, что эти бомбы-планировщики могут оказаться весьма разрушительным для украинских военных и гражданских целей.

Недавно волонтер Сергей Притула сказал, что у Сил обороны Украины может появиться эффективное оружие нового типа против российских дальнобойных управляемых авиационных бомб. По его словам, "есть одно определенное техническое решение, до которого додумались здесь, в Украине", и сейчас продолжаются испытания этого нового типа оружия. Если они будут успешны, то дело поставят на конвейер, сказал Притула.

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