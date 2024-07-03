В месяц россияне запускают по Украине тысячи планирующих бомб.

У Сил обороны Украины может вскоре появиться эффективное оружие нового типа против российских дальнобойных управляемых авиационных бомб (УАБ), анонсировал волонтер Сергей Притула. Аналитики военного портала Defence Express оценили, насколько это возможно.

"Есть одно определенное техническое решение, до которого додумались здесь, в Украине. Сейчас идут испытания этого нового типа оружия, и если они будут успешны, то дело поставят на конвейер", - сказал Притула.

Аналитики акцентировали, что в настоящее время существует лишь несколько методов возможного противодействия российским планирующим бомбам.

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"Первый - их уничтожение, для чего, конечно, можно использовать ЗРК, но назвать это эффективным - невозможно. Тем более, появление украинского зенитного ракетного комплекса, очевидно, было бы анонсировано несколько иначе. Если не ЗРК, то следующим кандидатом для уничтожения УАБ могут быть автоматизированные зенитные установки типа корабельной Phalanx CIWS или ее наземного варианта Centurion C-RAM, которые кстати неоднократно просила Украина. Но, как и в случае с ЗРК, это полноценная разработка, которая занимает годы и стоит сотни миллионов долларов, о чем прямо говорит опыт Кореи", - говорится в сообщении.

Также существуют альтернативные методы обезвреживания, добавили на портале:

"Боевые лазеры или направленное микроволновое излучение. Но все это даже в западных странах с гигантскими бюджетами не вышло на стадии опытных образцов, чему отличный пример британский Dragon Fire".

Кроме того, как отметили аналитики, УАБам также можно противодействовать путем помех на их спутниковую навигацию, но назвать это окончательным решением сложно.

"Поэтому вполне возможно, что речь идет о других методах противодействия, принцип которых не находится на поверхности", - подытожили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали использовать для ударов по Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на местах. Речь идет о ФАБ-3000 М-54.

В Business Insider заявили, что этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных и гражданских целей.

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