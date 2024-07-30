Долинце отметил, что кроме самого полета также надо понимать, что стоимость боеприпасов является достаточно высокой.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечает, что количество самолетов F-16 в Украине влияет на стоимость обслуживания. Об этом он сказал в эфире КИЕВ24, отметив, что необходимо понимать, что если говорить о времени полета, то "час полета каждого самолета - это достаточно дорогое удовольствие".

"Стоимость, например, по использованию F-16 является одной из самых низких в мире, при условии, конечно, если этих самолетов большое количество. То есть есть данные, что там стоимость часа полета, составляет до 5,5 тысяч долларов для F-16. Но это, конечно, для тех стран, которые имеют флот из сотен самолетов", - отметил Долинце.

Он добавил, что если на начальных этапах Украина будет иметь маленький флот из десятков самолетов, то эта стоимость, таким образом, будет увеличиваться в 3-4 и более раз за час полета. В то же время, с другой стороны, кроме самого полета также надо понимать, что стоимость боеприпасов достаточно высока.

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"Если говорить о соответствующих средствах поражения врага, например, те же ракеты большой дальности, то есть это ракета AIM-120 AMRAAM, то стоимость, соответственно, ракеты может достигать до 1 миллиона долларов при дальности поражения до 180 км", - сказал эксперт.

В то же время, отметил он, если говорить о более дешевых образцах ракет, например, АИМ-9 Sidewinder, которые, в частности часто используются как ракеты для противовоздушной обороны, то дальность поражений таких ракет достигает до 22 км.

"Как правило, стоимость ракет будет зависеть от типа и модификации. Может составлять от нескольких сотен до 500 тысяч долларов за единицу ракеты. То есть мы понимаем, что это достаточно дорогие виды вооружений", - пояснил Долинце.

Литики F-16 для Украины - мнение экспертов

Ранее эксперт по авиации Анатолий Храпчинский отметил, что даже одна эскадрилья истребителей F-16 позволит гораздо шире закрыть воздушное пространство Украины.

Он, в частности отметил, что за счет боевого радиуса в 550 км 20 истребителей гораздо шире закроют воздушное пространство.

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