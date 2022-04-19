Выбивать россиян было сложно, но " Штурм" выручил.

Украинский военный из отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича Игорь поделился историей о важном бое ВСУ против российских оккупантов, который произошел почти в начале полномасштабного вторжение РФ в Украину.

По его словам, в том бою боевая машина "Штурм" серьезно помогла украинским защитникам продвинуться вперед, говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, 25 февраля, оккупанты заняли один из украинских блокпостов на холме. Их нужно было оттуда выгонять. Украинские военные не могли ударить по технике россиян из танка из-за серьезной разницы в высотах. С "Градами" была такая же проблема.

"Но на "Штурме" украинцы быстро справились с боевым заданием: стреляли с расстояния 4 километров. Сгорело много вражеской техники, а украинская колонна поехала дальше", - рассказал Игорь.

"Уже на месте увидели уничтоженный танк и несколько БМП, два брошенных танка, уничтоженный личный состав вражеского подразделения. Наши десантники провели зачистку, чтобы никто не разбежался", – говорит Игорь.

Военный подчеркнул, что боевые действия в Украине настолько интенсивны, что все собратья уже имеют важный боевой опыт. Это позволяет эффективно воевать. К примеру, развернуть артиллерию удается чрезвычайно быстро.

"Настроение у военных - боевое. Все готовы сражаться до победы. Все ребята из нашего противотанкового артиллерийского дивизиона заряжены на победу! Ведь это же не просто война между двумя странами! Это война за нашу волю, за возможность жить в свободной демократической европейской стране!"- подчеркнул военный.

Справка УНИАН. Советский самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм" попадает в цели на расстоянии от 400 метров до 5 километров. К тому же он способен сделать 4 выстрела в минуту. Эта машина сильно помогает украинским военным.

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