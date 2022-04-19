В результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил.

Украинские военные восстановили контроль над Марьинкой в Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

В районе Марьинки в результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил.

"Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", - говорится в сообщении.

Ситуация в Марьинке: что известно

Напомним, боевики так называемых "ЛДНР" обстреливали Марьинку еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, ведь населенный пункт находится в Донецкой области, неподалеку от временно оккупированных территорий.

Враг накрывал Марьинку огнем в марте и продолжал обстреливать мирное население почти постоянно. 17 марта оккупанты пытались провести неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка, однако понесли потери.

Оккупанты пытались разбомбить Марьинку авиацией, артиллерией и танками. 27 марта российские военные обстреляли авто пенсионеров, которые пытались выехать из населенного пункта. Впоследствии россияне применили против мирного населения города фосфорные боеприпасы. Через несколько дней украинские пограничники сорвали попытку врага провести скрытую атаку в районе Марьинки.

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