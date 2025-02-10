Боевые действия происходят едва ли не на каждом квадратном метре.

Военные показали разрушенный Часов Яр, где все еще наши защитники держат оборону. Соответствующее видео от бойцов батальона специального назначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады обнародовано в Telegram-канале МВД Украины.

"Часов Яр - город, где боевые действия происходят едва ли не на каждом квадратном метре. Но борьба продолжается: мы - на своей земле, и знаем, за что воюем. Так сейчас выглядят улицы Часового Яра", - говорится в комментарии к видео.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Как сообщал УНИАН, наступление на Часов Яр российские оккупанты начали еще в 2023 году, но смогли приблизиться к городу только в 2024 г. Бои город начались в апреле прошлого года. Весь этот период населенный пункт подвергался мощным обстрелам врага. В середине апреля 2024 года оккупанты зашли на окраины микрорайона "Канал", расположенного в восточной части Часового Яра. От остального города он отделен каналом Северский Донец. С тех пор в городе идут тяжелые и кровопролитные уличные бои. Оборону города осложняют регулярные артиллерийские обстрелы и авиаудары россиян.

Несмотря на все это в городе все еще остаются гражданские люди, сообщил в январе начальник городской военной администрации Сергей Чаус.

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