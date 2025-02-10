Военные показали разрушенный Часов Яр, где все еще наши защитники держат оборону. Соответствующее видео от бойцов батальона специального назначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады обнародовано в Telegram-канале МВД Украины.
"Часов Яр - город, где боевые действия происходят едва ли не на каждом квадратном метре. Но борьба продолжается: мы - на своей земле, и знаем, за что воюем. Так сейчас выглядят улицы Часового Яра", - говорится в комментарии к видео.
Война в Украине - бои за Часов Яр
Как сообщал УНИАН, наступление на Часов Яр российские оккупанты начали еще в 2023 году, но смогли приблизиться к городу только в 2024 г. Бои город начались в апреле прошлого года. Весь этот период населенный пункт подвергался мощным обстрелам врага. В середине апреля 2024 года оккупанты зашли на окраины микрорайона "Канал", расположенного в восточной части Часового Яра. От остального города он отделен каналом Северский Донец. С тех пор в городе идут тяжелые и кровопролитные уличные бои. Оборону города осложняют регулярные артиллерийские обстрелы и авиаудары россиян.
Несмотря на все это в городе все еще остаются гражданские люди, сообщил в январе начальник городской военной администрации Сергей Чаус.