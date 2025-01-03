Несмотря на это заявок на эвакуацию становится все меньше.

Часов Яр страдает от постоянных обстрелов и атак дронов со стороны российских оккупационных войск. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" начальник городской военной администрации Сергей Чаус.

"Ситуация в Часовом Яру остается крайне напряженной. Постоянные бои и атаки делают город крайне опасным. Украинские военные держат позиции и сдерживают наступление врага, однако ситуация осложняется активным использованием вражеских дронов", - отметил Чаус.

По его словам, гражданские, которые остались в городе, пытаются выжить. Преимущественно в Часовом Яру остались горожане пожилого возраста. Большинство из них живут на первых этажах многоэтажек или в подвальных помещениях, поскольку обстрелы россиян не прекращаются.

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"Одна из самых сложных проблем - вражеские дроны. Вчера пожилой человек снова погиб в результате сбросов с дрона. Вражеские дроны фактически устраивают "сафари". Для них не имеет значения, человек просто идет по улице или перебегает из подвала в свой дом. Но несмотря на сложную ситуацию, количество заявок на эвакуацию постепенно уменьшается", - подытожил начальник МВА.

Ситуация в Часовом Яру

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что сейчас происходит в Часовом Яру и какие силы российские оккупанты там сосредоточили. Противник штурмует ежедневно, пытается брать наши позиции под своей пехотной силой, кроме того не оставил попытки проникать сквозь позиции наших бойцов.

По данным ОСУВ "Хортица" враг разрушил некоторые позиции наших защитников в этом городе.

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