Также военный выразил сомнение в том, что оккупанты пойдут в лобовую атаку на Константиновку.

Российские оккупанты вряд ли пойдут в лобовую атаку на Константиновку, потому что это не будет быстро. Также для ВСУ важно удерживать Часов Яр.

Такое мнение в интервью Громадському высказал Вадим Крикун с позывным "Янки", командир 5-го батальона специального назначения 12-й бригады Нацгвардии "Азов". "Это очень сложный вопрос. Не уверен, что они будут идти в лобовую атаку на Константиновку. Потому что это вопрос скорости и займет у них немалый период времени", - сказал он.

Крикун отметил, что у украинских военных, насколько было возможно и на сколько позволило время, были подготовлены дополнительные рубежи обороны, благодаря которым удается сдерживать наступление врага.

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"То есть, если они будут дальше идти так, это будет долго и нанесет им огромные потери", - отметил военный.

"Янки" отметил, что если оккупанты начнут маневрировать, или пойдут флангово, из Покровска или Часового Яра, это уже вопрос более стратегического характера и будет достаточно сложно.

Как пояснил военный, "Часов Яр - это высота, с которой прекрасно можно осуществлять артобстрел вплоть даже Дружковки".

Ситуация в Часовом Яру

27 января представитель ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец рассказал, что в течение последней недели оккупанты усилили давление на Силы обороны Украины на направлении Часового Яра. В нескольких местах канала Северский Донец они взорвали трубы, чтобы создать проходы для военной техники.

А 28 января оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что в городской застройке Часового Яра продолжаются бои с российскими оккупантами. По укреплениям Сил обороны в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов.

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