Густой лесной массив не дает возможности узнавать о перемещении противника с воздуха, отметил он.

Большую часть информации на фронте разведчики получают с помощью технических средств, но без пешей разведки и людей, которые будут работать непосредственно в полях, обойтись невозможно.

Такое заявление сделал командир батальона разведки 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Богдан "Штурман" в эфире "Украинского радио". Он добавил, что разведывательный процесс является непрерывным, и это комплекс различных мероприятий.

"Большую часть информации мы получаем с помощью технических средств: дроны, дальняя разведка крыльями, анализ действий противника с помощью радиоэлектронной разведки. Управляет, придумывает, строит, конструирует это все человек, несмотря на то, что искусственный интеллект присутствует. Поэтому без пешей разведки, без людей, которые будут выполнять задачи именно в полях, это все невозможно. Процентно это значительно меньше, это даже не половина полученной информации. Но она невозможна без людей, которые будут в полях", – пояснил он.

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По словам "Штурмана", осуществляется и воздушная разведка. Но из-за того, что сейчас лето, вокруг "очень много зелени" и невозможно отследить, что происходит непосредственно внутри лесного массива – в том числе перемещение противника.

"Зимой мы это еще можем видеть с помощью воздушной разведки. И поэтому собирается разведгруппа, ребята идут внутрь этого леса и уже проводят пешую разведку – ножками, ушками, глазами. Иногда это не просто разведка посидеть, не просто прийти и послушать, посмотреть, а это задачи по обезвреживанию противника. Иногда надо добыть именно разведданные, привести противника, забрать его и послушать, что он скажет. Это текущая работа, которую ежедневно выполняют ребята", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что Вооруженные силы Украины восстановили несколько позиций в районе города Орехов Запорожской области.

При этом он рассказал, что россияне перебросили на юг Украины новый полк, который был сформирован в Чечне. По его словам, эти силы призваны пополнить потери оккупантов и помочь врагу на двух направлениях фронта.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщает о проблемах с логистикой на фронте из-за применения беспилотников. Он отметил, что когда опадут листья деревьев, на передовой может образоваться сплошная непроходимая "килл-зона".

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