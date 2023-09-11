В частности, украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о нанесении новых ударов в эти сутки по позициям российских оккупантов.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Кроме того, подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника.

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Также напоминается, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА Shahed - 136/131. Противовоздушной обороной было уничтожено 12 вражеских "шахедов".

"Всего враг нанес 10 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Контрнаступление ВСУ - что будет зимой

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов объяснил, почему в холодный сезон контрнаступление ВСУ не остановится. По его словам, на поле боя ставка делается не на бронетехнику, а на противотанковые комплексы и использование дронов. Они фактические нивелировали эффективность использования бронетехники в войне с РФ.

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