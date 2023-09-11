Глава ГУР заявил, что этой осенью ставка идет не на бронетехнику. Поэтому холод и грязь - не решающие факторы на поле боя.

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов пояснил, почему в холодный сезон контрнаступление ВСУ не остановится.

По его словам, на поле боя ставка делается не на бронетехнику, а на противотанковые комплексы и использование дронов. Они фактические нивелировали эффективность использования бронетехники в войне с РФ, указал Буданов во время выступления на форуме YES.

Поэтому холод и грязь не решающие факторы, которые могут отяготить ход боевых действий. Определенные проблемы с проходимостью грунта есть и в летний период.

Видео дня

"Давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно также. Боевые действия и наступление на всех направлениях будет продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", - цитирует LIGA.net.

Поэтому ВСУ преимущественно воюют с РФ "на ногах", а не с использованием бронетехники. Таким образом велись боевые действия осенью 2022 года под Бахмутом, уточнил Буданов.

Армия РФ учится и адаптирует свою тактику под ВСУ

Ранее в рамках форума YES Буданов также заявил, что армия РФ начала копировать тактику ВСУ. Она учится и адаптируется, сейчас воюет так, как никогда не воевала до вторжения в Украину, указал глава ГУР. Как пример, Буданов привел массовое применение дронов со стороны РФ.

Накануне глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также уточнила, что армия РФ заготовила на осень и зиму тактику "смешанных ударов" по нашим территориям.

Вас также могут заинтересовать новости: