Дрон "Форпост" способен вести разведку и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов.

Вблизи острова Змеиный в Одесской области украинские защитники уничтожили многофункциональный вражеский дрон "Форпост", стоимость которого составляет около 6 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Отминусовали в районе Змеиного силами противовоздушной обороны вражеский дрон "Форпост" - довольно интересный и опасный экземпляр. Он способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов. В качестве средств слежения и наблюдения на дроне используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, предоставляющие возможность его круглосуточного использования", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что "Форпост" может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновленной версии – до 350 км. После модернизации на БпЛА этого типа появился и обновленный канал связи, также заявлено о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами, в частности, радара для обнаружения целей на суше, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала.

Видео дня

"Форпост" - многофункциональный дрон, стоимость которого около 6 млн долларов", - говорится в сообщении.

Уничтожение вражеских дронов украинскими воинами

На Запорожском направлении украинские пограничники уничтожили партию дронов, которые атаковали их позиции. Снаряженные самодельными взрывными устройствами FPV-дроны были сбиты с помощью антидронового ружья. Одного из них удалось приземлить, предотвратив детонацию ВОГ.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что армия РФ начала копировать тактику ВСУ – она учится и адаптируется. В частности, по его словам, россияне массово применяют дроны против украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: